António Camelier foi o mais recente entrevistado no programa de Daniel Oliveira - 'Alta Definição' - onde fez uma revelação quanto à sua saúde.

"Aos oito anos de idade foi-me diagnosticado Síndrome de Tourette. Tinha muitos tiques nervosos e aquilo foi galopante. Começaram a ser cada vez mais pronunciados, eram muito físicos, vocais (...) dos quais tinha consciência, só que não tinha controlo sobre eles", lembra.

"A minha mãe era a pessoa que mais sofria com isto. Levou-me a psicólogos, psiquiatras, neurologistas, pais de santo, bruxas, fui a tudo. Foram tempos muito complicados para mim", confessa.

Entretanto, o ator recorda uma noite que o marcou para sempre: "Estava muito mal. A minha mãe ligou para o médico e ele disse: 'aumente a dosagem e depois vá me mantendo a par da situação'". No dia a seguir, o ator conta que começou a sentir "contrações nos membros inferiores e a ficar com o corpo muito rijo, até que ficou completamente paralisado" e foi levado ao colo até ao hospital.

"Eram dores horríveis, não consigo explicar por palavras, e a partir desse momento disse à minha mãe e pensei para mim mesmo: 'nunca mais vou tocar num único comprimido que seja'. A partir desse dia fui tendo cada vez mais autocontrolo e o que tenho hoje é o chamado transtorno obsessivo compulsivo", nota.

Veja aqui o excerto da entrevista.

Leia Também: Filhos na ficção de Maria João Abreu falam do fim da sua personagem