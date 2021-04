Antonio Banderas usou esta terça-feira, dia 13, a sua conta oficial de Instagram para lamentar e homenagear o seu querido amigo, o empresário Mariano Puig Planas.

"Desejo enviar muito ânimo e um grande abraço a toda a família Puig, da qual me considero uma parte há mais de 20 anos, devido ao falecimento do Sr. Mariano Puig Planas", começa por declarar o ator, de 60 anos, na legenda de uma fotografia do amigo.

Por fim, Banderas descreve Mariano como "um grande empresário e uma grande pessoa".

