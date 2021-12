Angela Kelly esteve incumbida da tarefa de escolher as roupas da rainha Isabel durante várias décadas e durante este tempo teve a oportunidade de conhecer a monarca como poucos.

Numa entrevista que Kelly deu, esta revelou que Isabel II tem um talento escondido... até agora.

"Divertimo-nos muito juntas", afirmou em declarações ao The Sun. "A rainha tem um sentido de humor negro e é ótima a fazer imitações. Consegue fazer todos os sotaques - incluindo o meu", notou.

Recorde-se que Kelly chegou a escrever um livro, sobre este desafio da sua carreira, intitulado 'The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe'.

Leia Também: Isabel II de luto. Morreu a responsável pelas joias da rainha