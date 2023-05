Noémia Costa decidiu dar um 'refresh' no visual e mostrou o resultado final aos seguidores da sua página de Instagram.

Momentos antes de regressar a Portugal, depois de ter estado no Brasil a gravar 'Travessia', a atriz mostrou o novo look e disse: "Ontem [dia 2 de maio] vim ao Blush Hair. A cor [do cabelo] estava um pouco clara demais e hoje, olhem para isto, fiquei toda gira. Mudança da cor das [unhas] das mãos. A caminho de Portugal mas com um trabalho fantástico aqui feito". Veja o vídeo na galeria.

Na página de Instagram do cabeleireiro onde fez a mudança de visual também foi destacada uma fotografia de Noémia. "E ela adora mudar!!! Hoje veio ter uma nova experiência no blush", pode ler-se na legenda da imagem.

