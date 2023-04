"Hoje, 24 de abril, faz 43 anos que me estreei", foi desta forma que Noémia Costa iniciou uma partilha na sua página de Instagram na qual evidencia as personagens que marcaram a sua carreira de atriz.

"Tinha 16 anos, a cabeça cheia de sonhos e muita garra. O teatro viu-me nascer, depois veio a música, o cinema, a televisão e tantas personagens que me foram dadas para criar", lembra.

"Obrigada aos que acreditaram em mim. E hoje faço os meus 43 anos de atriz além fronteiras, a internacionalização que nunca me passou pela cabeça, mas que me fez crescer e conhecer gente incrível", sublinha.

Noémia deixa ainda uma 'dica' aos que tentaram impedir a sua evolução: "E assim dei de mim o melhor que sei e posso, o melhor de mim mesma, da forma mais honesta possível, com algumas maldades de bastidores que me foram feitas, mas não me atrasaram, ninguém atrasa os planos de Deus".

Por fim agradece ao público e à filha, Joana França.

Veja algumas das personagens a que Noémia Costa deu vida na galeria.

