Simone Simmons, amiga de confiança e vidente de Diana, revelou o pedido feito pela princesa aos seus dois filhos, William e Harry, antes de morrer.

Numa versão atualizada do livro 'Battle of Brothers', do historiador real Robert Lacey, Simmons conta que Diana - que morreu tragicamente num acidente de carro em Paris, em 1997 - revela que a princesa de Gales quis certificar-se de que os dois irmãos seriam amigos para sempre.

"Vocês devem prometer-me que serão sempre os melhores amigos um do outro", cita Simone Simmons. "E nunca deixem ninguém ficar entre vocês", terá dito ainda a princesa.

De acordo com a amiga de Diana, "os dois meninos prometeram que cumpririam" a promessa - selada com "um grande abraço à mãe".

As revelações de Simone Simmons surgem numa altura em que continuam a correr rumores de que William e Harry podem estar de costas voltadas desde a saída do duque de Sussex do núcleo sénior da realeza e da sua polémica entrevista, ao lado de Meghan Markle, a Oprah Winfrey.

