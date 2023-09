Anne Hathaway confessou que demorou três anos para recuperar após o parto.

A atriz, de 40 anos, é mãe de Jonathan, de sete, e de Jack, de três, frutos do casamento com Adam Shulman, e quis salientar que não há pressa em "retroceder" após a gravidez.

Numa entrevista à revista People, a atriz incentivou as mulheres a moderarem as expectativas e "aceitarem cuidar" de si próprias.

"As pessoas não falam sobre isso e realmente senti-me melhor quando descobri [esta informação]. São necessários três anos para que o corpo se recupere totalmente de uma gravidez. Eu não recuperei. Quero para ser muito, muito clara sobre isso. Com o meu segundo filho, foram necessários cada minuto desses três anos. Deixem os vossos corpos serem corpos. Não há pressa. Só vivemos o agora. Estejam no presente, cuidem de vocês mesmas e não criem expectativas", acrescentou a atriz.

