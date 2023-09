Gisele Bündchen está a apoiar ao máximo a paixão da filha pela equitação. Em declarações à revista People, a modelo, de 43 anos, revelou que comprou uma quinta para que Vivian, de 10 anos, pudesse montar a cavalo em particular.

"Levava-a a montar a um lugar, e todas as vezes que a levava acabava por se tornar numa central de paparazzi. Era do género 'não posso viver assim. Quero desfrutar com a minha filha'", confessou a manequim.

"Isto deveria ser uma coisa divertida de fazermos juntas. Por isso pensei que desta forma [ao comprar a quinta] poderia levá-la a praticar o que ela ama", sublinhou.

"Ela era do género: 'preciso de saltar mais alto'. E eu dizia 'tens 10 anos, calma'. O teu cavalo salta um metro e até 20 metros. Vai correr tudo bem. Acho que está bem como saltas agora'", confidenciou.

Recorde-se que Gisele é mãe de Vivian e de Benjamim, de 13 anos, frutos do anterior casamento com Tom Brady, de 46 anos.

Leia Também: Gisele Bundchen: "Parar de beber foi como renascer"