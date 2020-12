À medida que o Natal se aproxima, a dor da família volta a acentuar-se. Seis meses e dois dias após a morte de Pedro Lima, que se atirou ao mar na madrugada de 20 de junho, na praia do Abano, em Cascais, a víuva do ator, a ceramista Anna Westerlund, fez-lhe uma declaração de amor emotiva. "Todos os dias dizemos o teu nome. Todos os dias temos orgulho em ti. Todos os dias recordamos memórias bonitas, divertidas, felizes ou, simplesmente, nossas. Todos os dias choro de saudades", confidencia a artista plástica.

"Todos os dias sorrio a pensar no teu sorriso. Todos os dias sou grata por tudo o que vivemos. Todos os dias sonho com o que poderíamos ainda viver. Não há um único dia em que não te ame ou que não sinta o teu amor. Todos os dias estás presente porque não estares aqui é só não seres visto", desabafa a ceramista. Pedro Lima, que se debatia com uma depressão, tinha 49 anos. Nascido em Luanda, em Angola, no dia 20 de abril de 1971, deu nas vistas como desportista e modelo antes de ganhar fama na representação.