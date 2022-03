A dupla Anjos, composta pelos irmãos Nelson e Sérgio Rosado, estão de luto pela morte do avô. Uma notícia que os cantores partilharam com os seguidores através de emotivas publicações que fizeram nas respetivas páginas de Instagram.

"Até sempre, avô Paulino. É com enorme pesar que vos informamos do falecimento do nosso querido avô Paulino (avô materno). Partiu um homem bom, como marido, pai, avô e amigo, foi um exemplo para toda a família e sempre bem disposto como este último vídeo, gravado em janeiro passado demonstra", começa por dizer Nelson Rosado.

"O avô do alto dos seus 98 anos, viveu uma vida plena de felicidade e foi até ao final dos seus dias, amado e cuidado por todos os que gostam dele. Muito obrigado às profissionais da Cocaria, Associação De Solidariedade Social (Rio de Moinhos/Aljustrel) e aos profissionais de saúde do Hospital de Beja (Zeza Isabel, Ana Honrado Sérgio, José António) que sempre que foi necessário estiveram sempre lá. Até sempre, avô", rematou.

Por sua vez, Sérgio Rosado partilhou na sua página o mesmo vídeo e as mesmas palavras. Veja ambas as publicações abaixo:

