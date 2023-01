Para quem decidir ficar em casa neste fim de semana, companhia não irá faltar na televisão portuguesa. O Fama ao Minuto faz-lhe uma lista e apresenta-lhe as principais apostas dos três principais canais. Ora veja:

RTP

Montalegre é a cidade que recebe o 'Aqui Portugal' no sábado, o programa que ocupará toda a tarde. Antes do 'Telejornal' chega mais um episódio de 'Preço Certo' e a noite termina com 'MasterChef Portugal'.

No domingo, a estação pública volta a transmitir o 'Aqui Portugal' e à noite decide-se o grande vencedor de mais uma edição do 'The Voice Portugal'.

SIC

O fim de semana na estação de Paço de Arcos começa com um 'Alô Marco Paulo' especial, até porque o cantor celebra, nesse mesmo dia, o seu 78.º aniversário. Ainda em jeito de festa, será recordado o 'Alta Definição' com o artista antes de mais um 'Caixa Mágica'. À noite, Bruno Nogueira protagoniza uma nova emissão de 'Tabu'.

No dia seguinte, o camião do 'Domingão' vai percorrer as ruas do Montijo e à noite, depois de 'Isto é Gozar com Quem Trabalha', chega mais uma edição de 'Vale Tudo', em direto.

TVI

São José Lapa é a convidada do próximo 'Conta-me', numa conversa com Maria Cerqueira Gomes. Para terminar o sábado, a estação de Queluz de Baixo transmite um novo episódio da novela 'Festa é Festa'.

Para pôr fim ao fim de semana, a TVI tem um 'Somos Portugal' renovado, do qual fará parte Pedro Teixeira e Mafalda Castro. À noite, 'Festa é Festa' volta a ser aposta e estará no ar um novo episódio do programa 'Toda a Gente Me Diz Isso'. Assumindo o insucesso de 'Ex-periência' em relação às audiências, o reality show será 'empurrado' para perto da meia-noite.

