Depois de ter cancelado a sua festa de aniversário por causa da fase difícil que o mundo está a atravessar com o novo coronavírus, Anitta decidiu anunciar aos fãs um novo 'negócio'. Em casa, em isolamento social, a cumprir as medidas de prevenção da propagação da Covid-19, a artista deu asas ao seu lado empreendedor e decidiu abrir espaço para aulas online através da sua página do Instagram.

"Vocês conhecem essa Anitta aqui? A versão empresária que cuida da carreira e não ia aguentar uma quarentena sem produzir alguma coisa para vocês. Pensando nos trabalhadores autónomos que podem estar a ser afetados pela quarentena resolvi fazer um estímulo de aulas online ao vivo no meu Instagram", começou por escrever a cantora brasileira.

"Mas você trabalhador autónomo no Brasil que gostaria de divulgar o seu trabalho online é só entrar em contacto com Central de Fãs QG da Anitta e agendar a nossa aula ao vivo nos stories para toda a nossa audiência", explicou, revelando de seguida os planos para esta quinta-feira, 19 de março.

"Amanhã a programação será: 8h personal trainer; 11h aula para cozinhar o seu próprio almoço; 18h aula de francês para iniciantes", anunciou.

