O pai de Rita Pereira completou 68 anos de vida.

Os festejos fizeram-se na companhia das duas filhas, e a atriz não se poupou para escolher o melhor look para assinalar a data.

"Ontem o meu pai fez 68 anos e decidiu que queria ir jantar, dançar e beber um copo só com as filhas ‍?‍ Simmm, somos bem 'menininhas do papá'", escreveu a influenciadora digital na sua conta de Instagram.

"Então eu resolvi dar tudo na 'makeup' e nos cabelos portanto, já que tive esta trabalheira toda, há que fazer umas selfies no lugar mais desarrumado da casa (porque é onde para a melhor luz de por do sol), enquanto espero que a família chegue", acrescentou.

Leia Também: As férias de Rita Pereira em Porto Santo (pelos olhos da irmã)