Menos de um mês depois de Anitta ter terminado o seu namoro com o apresentador da MTV, Gui Araújo, eis que a artista já encontrou um novo amor. A novidade é evidenciada pela imprensa brasileira que dá conta que a cantora tem estado acompanhada pelo mesmo durante as férias pela Europa.

Trata-se do artista plástico Lucas Omulek, que foi visto em diversos vídeos captados no interior do avião privado da também empresária.

Embora a relação ainda não tenha sido assumida de forma oficial por nenhum dos dois, a verdade é que os fãs já torcem para que esta seja para durar...

