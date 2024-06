Anitta esteve recentemente no podcast 'On Purpose with Jay Shetty', que aborda temáticas de saúde mental. Durante a conversa, a cantora brasileira falou sobre a carreira e a vida pessoal, tendo explicado o motivo pelo qual decidiu deixar de tomar a pílula.

"Era uma loucura com as hormonas, porque a vida nunca era estável. Era como uma montanha-russa, o meu corpo não [as] recebia bem", começou por dizer, revelando que sentia muitos efeitos secundários.

"Causou-me perda de cabelo, uma loucura na minha pele, mudanças bruscas de humor, em que eu ficava muito deprimida em certos momentos e depois muito feliz e irritada", continuou.

Durante a conversa, Anitta reforçou ainda que considera errado que apenas as mulheres tenham que se responsabilizar pela toma de contracetivos.

"Eu pensava que não era algo natural. E não é justo. Se pararmos para pensar, porque é que apenas a mulher precisa de sofrer com essa situação? Precisa de ser uma decisão dos dois lados, prevenção e cuidado dos dois. Não deveria ser responsabilidade apenas da mulher. Se fosse o homem a engravidar seria muito diferente, as leis seriam diferentes. Os métodos seriam diferentes", acrescentou ainda a artista, explicando que também colocou o DIU e que, à semelhança da pílula, sentia bastantes efeitos secundários.

"Hoje em dia uso apenas preservativos. Eles existem por um motivo", concluiu a cantora.

