Anitta nunca escondeu que antes de ser famosa submeteu-se a várias cirurgias plásticas de forma a que o seu visual fosse melhorado para o mundo do espetáculo. A cantora brasileira falou precisamente sobre o assunto durante uma live com a ex-concorrente do 'Big Brother Brasil', Mari Gonzalez.

"Não nasci com o dom da beleza como a Mari. Precisei de umas 50 plásticas, botox...", brincou a artista, mostrando que este não é um tema tabu para ela.

No mesmo contexto, Anitta revelou igualmente que demora algum tempo para se preparar para qualquer espetáculo. "Não é só colocar a roupa e lavar a cara. Há a maquilhagem, o cabelo... Preciso de uma produçãozinha", concluiu.

