A reunião de domingo do programa 'A Ex-Periência' ficou marcada por momentos de enorme tensão entre os casais. Houve discussão, troca de farpas e muitas acusações à mistura, mas não entre 'marido e mulher'... Os casais zangaram-se uns com os outros.

Sílvia e Paulo sentiram-se ofendidos por Ana Sofia dizer que se identificava com eles e que os dois a faziam lembrar o início do casamento com João. Irritado, o casal aproveitou a ocasião para diante de Maria Botelho Moniz revelar que Ana Sofia lhes disse que não gostava do ex-marido e, apesar de estar no programa, não tinha intenção de reatar a relação.

"Chegaste ao ponto de dizeres-me a mim e à Sofia que ele era fraco na cama, que não te satisfazia, que já não o querias para mais nada", disse Sílvia, lembrando uma conversa privada (longe das câmaras) em que Ana Sofia lhe fez estas confissões.

Perante o bate-boca, João chegou mesmo a levantar-se da cadeira para abandonar o estúdio. Já Ana Sofia mostrou-me magoada por ter confiado nas restantes participantes e ver agora as suas confissões expostas.

"Ela disse que o João não era bom na cama [...] Disseste que tinhas tido relações sexuais e com famosos", revelou ainda Sofia, que faz par romântico com José, numa outra ocasião em que as confissões de Ana Sofia e o mal-estar com o casal voltou a ser tema.

