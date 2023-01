Michelle Ferreira, de 38 anos, emocionou os espetadores de 'A Ex-Periência' ao recordar o seu passado. A empresária brasileira foi alvo de violência doméstica e ficou com marcas para toda a vida.

Antes de conhecer Lucas Secco, com quem entrou no reality show da TVI para reatar o namoro, Michelle viveu uma relação abusiva.

Durante uma discussão levou uma chapada forte, que a deixou com o olho negro durante sete dias e a fez perder parte da audição.

"Foi o único tapa que ele me deu", recordou, explicando que tudo começou pelo facto de o ex-companheiro, pai do seu único filho, ter encontrado no telefone uma mensagem do primo de Michelle.

"Tive de esconder as facas, quebrou a mesa e colocou fogo nas próprias roupas", desabafou ainda a empresária brasileira, sem conseguir conter as lágrimas.

