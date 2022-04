A rainha Isabel II marcou presença num compromisso sem a ajuda de uma bengala, destaca a imprensa internacional. Tal aconteceu esta quarta-feira, 27 de abril, quando a monarca de 96 anos teve a oportunidade de conhecer o presidente da Suíça, Ignazio Cassis, e a primeira-dama, Paola Cassis.

O encontro aconteceu no Castelo de Windsor, para onde a monarca decidiu ir viver permanentemente.

Este foi também o primeiro compromisso desde que Isabel II regressou a Windsor, depois de umas pequenas férias passadas em Sandringham a propósito do seu aniversário.

O Palácio de Buckingham já confirmou que se espera a presença de sua majestade na sessão de abertura do parlamento no dia 10 de maio. Note-se que a soberana cumpre esta função todos os anos, tendo apenas faltado em 1959 e 1963 quando estava grávida do príncipe André e do príncipe Eduardo.

Veja as imagens na galeria.

