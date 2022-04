A rainha Isabel II já regressou à sua morada permanente - o castelo de Windsor.

O Palácio de Buckingham confirmou esta quarta-feira (27 de abril) a informação, depois da monarca britânica ter celebrado o seu 96.º aniversário em Sandringham, um lugar muito especial para Isabel II, uma vez que foi lá que o marido, o príncipe Filipe II, viveu os seus últimos anos de vida.

Durante este período de pausa, evidencia a revista Hello!, sua majestade aproveitou para dar uma volta pela propriedade num dos seus carros.

Note-se que a celebração pública do aniversário da rainha, o Trooping the Colour, acontecerá em junho. Este ano irá coincidir com os festejos do jubileu da rainha, por ter alcançado a marca histórica de 70 anos no trono britânico.

