Angus Cloud, estrela da série 'Euphoria', está debaixo de olho da polícia após suposto envolvimento em acidente nos Estados Unidos e fuga.

De acordo com o TMZ, uma testemunha conta que Angus Cloud estaria com um outro homem num carro que bateu na traseira de outro veículo, mais precisamente um Toyota. Pelo menos uma pessoa terá ficado com ferimentos nas pernas e braços.

A testemunha - que conhecia as pessoas que se deslocavam no Toyota - disse que depois foi à procura do ator e da outra pessoa, mas não foram encontrados em lado nenhum.

Fontes da polícia explicaram que embora e estrela de 'Euphoria' não tenha sido considerado oficialmente suspeito neste caso, o seu nome foi, ainda assim, divulgado por um possível envolvimento. As autoridades querem conversar com o ator e perceber se está ou não envolvido.

