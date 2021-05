Já em estado avançado da gravidez, Angie Costa registou um momento adorável na companhia dos avós e não resistiu em partilhá-lo nas redes sociais durante o fim de semana.

A atriz da novela 'Bem Me Quer', da TVI, aparece sorridente a exibir a barriguinha ao lado dos familiares. "A melhor coisa da vida", escreveu na legenda.

Recorde-se que Angie, de 21 anos, aguarda o primeiro filho, um menino, fruto do relacionamento com o músico Miguel Coimbra, de 31. O bebé vai chamar-me Martim, como foi anunciado no baby shower.

