Ângelo Rodrigues atualizou os seguidores da sua página de Instagram, este domingo, 26 de junho, revelando que já teve alta hospitalar.

Depois de se ter submetido à 12.ª cirurgia, o ator esteve vários dias internado mas regressou agora a casa.

Entre as publicações que fez nas stories, Ângelo Rodrigues nunca deixou de lado o característico bom humor. "Adoraria estar no Rock in Rio a rebolar a bunda no show da Anitta. Independente disso, fico com a pulseira de outro festival", escreveu, na brincadeira, ao mostrar-se ainda com a pulseira do hospital.

