Foi através das stories da sua página de Instagram que Ângelo Rodrigues mostrou a nova ida ao hospital, na sequência dos danos com que ficou na perna por causa de uma grave infeção.

Inicialmente, o artista mostrou uma imagem captada no lado de fora do hospital. Depois fotografou-se já na cama da unidade hospitalar, com a perna 'cheia' de marcas feitos pelos profissionais de saúde antes de uma nova cirurgia. "Entretanto, entraram aqui umas crianças com uns marcadores", disse, destacando-se pelo bom humor.

Mas não ficou por aqui e publicou uma outra fotografia onde escreveu: "Animado com a 11.ª cirurgia?".

Veja tudo nas imagens da galeria.

Leia Também: Ângelo Rodrigues no último dia de gravações de série da Netflix