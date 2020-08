Ângelo Rodrigues terminou as gravações do documentário que narra a sua recuperação após a grande infeção generalizada que sofreu em 2019 na passada quarta-feira, a apenas nove dias de completar um ano da hospitalização. A 28 de agosto do ano passado, o ator e cantor portuense de 32 anos era internado de urgência no Hospital Garcia de Horta, em Almada, em estado grave, com uma sépsis causada pela infiltração de substâncias anabolizantes adquiridas no Brasil na nádega esquerda.

"Esta semana, foram filmados alguns depoimentos dos médicos que o acompanharam. Ele esteve às portas da morte, com a perna esquerda em vias de ser amputada. Já foi, até agora, operado oito vezes. O documentário vai relatar o que realmente aconteceu mas não vai mostrar o pior. Ele tem fotografias dos buracos que teve na perna. Nalgumas delas, até se consegue ver o osso, mas, essas, não as vai exibir", garantiu fonte próxima de Ângelo Rodrigues ao Modern Life/SAPO Lifestyle.

A exibição da produção documental ainda não tem data conhecida mas não deverá demorar muito. "Ainda há trabalho de edição e de montagem a fazer, mas agora deve ser rápido", sublinha a mesma fonte. "Em agosto, quando fizer um ano sobre o que aconteceu, a conversa vai voltar e ele queria que, nessa altura, o assunto já estivesse morto", afirmou um amigo do artista em declarações à revista TV Guia em maio. As gravações, interrompidas por causa da pandemia de COVID-19 que obrigou o mundo a confinar, foram retomadas no início de junho. "É muito inspirador para quem o vai ver", garante Daniel Oliveira, diretor de entretenimento da SIC.

Ângelo Rodrigues, nascido no Porto, a 9 de setembro de 1987, estreou-se na televisão portuguesa com uma participação na telenovela "Doce fugitiva", exibida pela TVI entre outubro de 2006 e setembro de 2007 e reexibida entre fevereiro de 2013 e junho de 2014, mas foi na quinta temporada da série "Morangos com açúcar", em antena entre 17 de setembro de 2007 e 18 de junho de 2008, que ganhou mediatismo. As viagens são, a par da música e da representação, uma das suas paixões.