Angelina Jolie poderá ter processado o FBI com o objetivo de descobrir o motivo pelo qual os seus agentes não processaram Brad Pitt na sequência de uma altercação do ator com o filho Maddow, durante uma viagem num avião privado.

Segundo a publicação britânica Daily Mail, o processo, apresentado em nome de "Jane Doe" (nome fictício), alega que a agência negou à queixosa o acesso aos registos referentes à investigação de "um marido que agrediu física e verbalmente" a ela e aos filhos durante uma viagem que aconteceu "há vários anos".

De recordar que em 2016, pouco tempo depois de Jolie iniciar o processo de divórcio, foi revelado que Pitt estava a ser investigado pelo FBI e pelos serviços sociais de Los Angeles na sequência de alegações de que a estrela "abusou física e verbalmente dos filhos", durante uma deslocação entre França e os Estados Unidos.

Na altura, as investigações ilibaram Brad Pitt, de 58 anos, mas agora o assunto voltou a estar na ordem do dia na sequência dos referidos rumores.

