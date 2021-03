Angelina Jolie vendeu um quadro de Winston Churchill por 9,5 milhões de euros, aproximadamente. A atriz de 45 anos disponibilizou a obra 'The Tower Of The Koutoubia Mosque', que foi pintada pelo antigo primeiro-ministro britânico em Marraquexe, Marrocos, durante a II Guerra Mundial.

A venda foi feita durante um leilão em Londres e a identidade do comprador mantém-se anónima.

Um representante deu conta que esta é a obra mais importante de Churchill.

Recorde-se que o quadro foi comprado por Angelina Jolie em 2011.

