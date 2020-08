Angelina Jolie disse que só o filhos é que sabem realmente quem ela é, notou o jornal britânico Daily Mirror.

Estas foram declarações feitas pela própria atriz enquanto abordava o seu novo filme da Disney, 'The One and Only Ivan'. A atriz produziu o formato e ainda deu vida a duas das personagens.

"Sou eu própria porque não sei ser outra pessoa... mas se me perguntarem, 'As pessoas conhecem realmente como eu sou? Acho que apenas os meus filhos podem explicar, na verdade'", defendeu.

De recordar que Angelina é mãe de Maddox, de 19 anos, Pax, de 16, Zahara, de 15, Shiloh, de 14, e dos gémeos Knox e Vivienne, de 12.

Leia Também: Guerra? Angelina Jolie "foi longe demais desta vez", garante Brad Pitt