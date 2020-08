Os confrontos entre Brad Pitt e Angelina Jolie regressaram. Se até há bem pouco tempo, o ex-casal de Hollywood tinha conseguido alcançar um equilíbrio saudável no seu processo de divórcio, as mais recentes notícias dão conta que todos os esforços foram por 'água abaixo'.

Em causa estarão as atitudes infundadas da atriz no processo de divórcio e no âmbito das negociações da custódia dos seis filhos.

Recentemente, a imprensa internacional notou que Angelina tinha pedido a substituição do juiz que estava a tratar do assunto, atitude que indignou Pitt.

"O Brad disse que a Angelina foi demasiado longe desta vez", notou uma fonte à revista Us Weekly. "Ele não teve outra alternativa a não ser lutar", acrescentou.

Adivinha-se assim uma longa batalha.

Note-se que o casal separou-se em 2016. Em comum têm Maddox, de 19 anos, Pax, de 16, Zahara, de 15, Shiloh, de 14, e os gémeos Knox and Vivienne, de 12.

