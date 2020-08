O processo de divórcio de Angelina Jolie e Brad Pitt estará a passar, novamente, por uma fase de maior turbulência. Poucas semanas depois da atriz pedir a substituição do juiz que está a cuidar do processo, devido à proximidade deste da advogada de Pitt, eis que a equipa de defesa do ator acabou por fazer novas acusações.

Conforme nota a revista People, na visão do ex-marido, esta foi um tentativa falhada de Jolie em atrasar o estabelecimento dos termos relativos à custódia das crianças.

Assim sendo, foi alegado que no meio desta confusão quem acaba por ser mais prejudicado são os filhos que vêem atrasada a resolução das negociações entre ambas as partes.

Leia Também: Filhos de Brad Pitt e Angelina Jolie não vêem avós paternos há 4 anos