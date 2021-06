Angelina Jolie completou 46 anos na passada sexta-feira, data que foi comemorada num jantar com os filhos. Mas não ficou por aqui.

De acordo com o Page Six, a meio de uma batalha legal com o ex-marido, Brad Pitt, por causa da custódia dos filhos, a atriz foi vista a viajar com os jovens.

No sábado, Angelina e os meninos foram fotografados a chegar ao Aeroporto Internacional John F. Kennedy, em Nova Iorque.

Na ocasião, a atriz estava com um sobretudo Christian Dior e a usar uma máscara por causa da pandemia da Covid-19. Além disso, usou ainda uma mala Celine, e uma mala de viagem Louis Vuitton.

Recorde-se que Jolie é mãe de Maddox, de 19 anos, Pax, de 17, Zahara, de 16, Shiloh, de 14, dos gémeos Vivienne e Knox, de 12, do casamento terminado Pitt.

