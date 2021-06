No passado dia 4 de junho, Angelina Jolie completou 46 primaveras, data que celebrou com os filhos. A estrela de Hollywood teve direito a um jantar de aniversário no restaurante TAO, em Los Angeles, conforme noticia a imprensa internacional.

"Eles tiveram um grande dia a comemorar em casa, e os filhos surpreenderam-na com um jantar fora", confirmou, entretanto, uma fonte à revista People.

Note-se que Jolie é mãe de Maddox, de 19 anos, Pax, de 17, Zahara, de 16, Shiloh, de 15, e dos gémeos Vivienne e Knox, de 12, frutos do anterior relacionamento com Brad Pitt.

Importa recordar que Angelina e Brad continuam em tribunal por causa da custódia das crianças.

