Tal como a maioria das pessoas, também Angelina Jolie encontra-se em casa de quarentena e na companhia dos seis filhos - Maddox, de 18 anos, Pax, de 16, Zahara, de 15, Shiloh, de 13, e os gémeos de 11 anos, Knox e Vivienne.

Neste âmbito, a artista falou do grande desafio que é, tanto para as crianças como para os pais, o ensino realizar-se em casa.

"Estamos todos presos, estamos bem... As duas coisas que afetam as crianças, na minha opinião, que mais estão fora da escola são, é claro, a educação e os desafios da educação", afirmou numa entrevista à revista Time.

"Sei que os pais de todo o país são desafiados com a educação em casa e talvez isso seja mais um desafio para eles do que para as crianças", sublinhou.

De recordar que, durante o isolamento, os filhos de Jolie têm mantido um contacto mais próximo com o pai, Brad Pitt.

