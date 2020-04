Brad Pitt está a aproveitar este momento em que muitas famílias estão em casa, em isolamento social, para passar mais tempo com os filhos, fruto do casamento terminado com Angelina Jolie.

O ator, de 56 anos, tem recebido mais vezes os jovens em sua casa, como partilhou uma fonte ao Hollywood Life.

"O Brad está mais próximo do que nunca dos filhos e continua a vê-los durante a quarentena", disse a referida fonte.

"Eles estão a passar mais tempo de qualidade com ele, na verdade mais do que há muito tempo, porque estão todos em casa. Nem a Angelina nem o Brad estão a trabalhar neste momento e as crianças não têm estado com os amigos ou a sair para irem as aulas extracurriculares", acrescentou, afirmando que o ator "valoriza o tempo que passa com os filhos".

Mas não ficou por aqui e destacou ainda que o tempo que Pitt tem passado com os meninos acaba por ser uma boa forma de tornar este "momento louco mais agradável" para todos.

Recorde-se que Brad e Angelina têm seis filhos em comum, Maddox, de 18 anos, Pax, de 15, Zahara, de 14, Shiloh, de 13 e os gémeos Knox e Vivienne, de 11.

