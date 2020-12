Este sábado à tarde, dia 5, Angelina Jolie foi 'apanhada' pelos paparazzi enquanto andava às compras em Los Angeles na companhia da filha, Knox Léon, de 12 anos.

Para a ocasião, conforme poderá ver pelas imagens, a atriz de 45 anos apostou num visual chique e descontraído, em tons de preto.

Sem dúvida que a sua carteira e as botas em pele acabaram por se destacar no que ao look diz respeito.

Importa notar que a celebridade tem passado os dias de confinamento com os filhos - Maddox Chivan, de 19 anos, Pax Thien, de 17, John, de 14, Zahara Marley, de 15 e Vivienne Marcheline, de 12.

Todos eles são frutos da anterior relação de Angelina com Brad Pitt.

