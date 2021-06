A pequena Lua ficará para sempre no coração de Angélica Jordão e do marido, Jacob Kane. O casal prestou o derradeiro tributo à filha, que morreu às 23 semanas de gestação, através de uma tatuagem que fizeram em conjunto.

O resultado foi mostrado pela ex-concorrente de reality shows na sua conta de Instagram.

Recorde-se que Angélica decidiu afastar-se das redes sociais depois de ter pedido ajuda para encontrar a urna com as cinzas da filha, que foram roubadas na sequência do furto de uma viatura em Fátima (onde estavam guardadas).

Tatuagens feitas por Angélica Jordão e o marido, Jacob Kane© Instagram - Angélica Jordão

