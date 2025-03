Mel Jordão mostrou aos seguidores da sua conta de TikTok todas as tatuagens que tem, e o seu significado.

Com a maior parte nos braços, a influenciadora digital mostrou cada uma para a câmara e contou a história por trás de cada desenho.

"Tour pelas minhas tatuagens", escreveu na legenda do vídeo publicado neste domingo, dia 23 de março.

Algumas foram feitas para, ou com, pessoas especiais, como o marido, Diogo Piçarra, a avó e as amigas, outras foram fruto da idade: "As coisas que fazemos quando somos novos."