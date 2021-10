Em Cabo Verde, Andreia Silva respondeu esta quarta-feira a algumas questões dos seguidores sobre a viagem e uma das perguntas prendeu-se com o "medo" da jovem e do filho contraírem Covid-19. Neste sentido, a ex-concorrente do 'Love On Top' revelou que já esteve infetada.

"Nunca partilhei aqui... mas vou contar agora, já tivemos covid", começou por dizer.

Andreia descansou os seguidores, afirmando que, "felizmente, não passaram muito mal" e que por essa razão não se deixa dominar pelo medo, uma vez que estão "imunes".

"Para viajarmos para Cabo Verde apenas precisámos de mostrar o certificado de recuperação", rematou.

Publicação de Andreia Silva© Instagram

