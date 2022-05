Andreia Silva viveu nas últimas semanas uma situação delicada que a deixou de coração apertado. O filho da antiga concorrente de 'Love On Topl', Ken, de apenas um ano, adoeceu e precisou de ser internado no hospital.

Preocupada, Andreia chegou a partilhar com os seguidores do Instagram que os médicos suspeitavam que o menino tivesse uma síndrome rara. O seu desabafo gerou preocupação e levou esta quinta-feira os fãs a questionarem-na sobre o atual estado de saúde do bebé.

"Graças a Deus, o Ken aparentemente está bem. Mas ainda estou a aguardar o contacto para irmos repetir as análises para saber se está, de facto, tudo bem", conta Andreia, agradecendo a onda de preocupação que se gerou à sua volta.

"Não quis partilhar a suspeita de diagnóstico por ser exatamente isso, uma suspeita. Ficámos internados porque o Ken já estava com febre há 11 dias (no total foram 13 dias de febre continua), tosse com expetoração, congestionamento, conjuntivite, não comia, vomitava durante a noite quando mamava… e porque os valores das análises estavam assustadoramente alterados. Tinha uma infeção grave e o Ken tinha que ficar sobre vigilância médica", recorda, preferindo manter em segredo o possível diagnóstico avançado pelos médicos.

Leia Também: Filho de Andreia Silva "ficou internado por suspeita de síndrome"