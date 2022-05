A antiga concorrente do 'Love On Top' conta que "os valores das análises do Ken são preocupantes".

Andreia Silva tem vivido dias verdadeiramente angustiantes. O filho da antiga concorrente do 'Love On Top' esteve hospitalizado, tendo recebido alta apenas esta segunda-feira. No dia em que deixou o hospital e finalmente levou o pequeno Ken, de apenas um ano, para casa, Andreia abriu o coração para explicar o que motivou o internamento. "Tivemos alta. Felizmente o Ken começou a reagir bem à medicação, mas amanhã estamos de volta ao hospital para fazer mais exames e análises. Não há um diagnóstico claro para o que o Ken tem. Ficou internado por suspeita de um síndrome (que prefiro não mencionar) e teve que ficar sob vigilância", conta, revelando que o estado de saúde do menino continua a inspirar cuidados e preocupação. "Os valores das análises do Ken são preocupantes, apesar de ele aparentar estar bem", lamenta, sem esconder a tristeza que neste momento toma conta do seu coração. Leia Também: "Não sei como ainda tenho forças e estofo para aguentar tudo"

