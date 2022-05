"Um Dia da Mãe diferente". Foi com estas palavras que Andreia Silva começou por legendar a publicação que fez na sua página de Instagram, este domingo, 1 de maio, e onde volta a falar do filho, Ken, que está internado no hospital.

"De todo que não imaginei que passaríamos o nosso dia aqui, contigo tão doente… Juro que não sei como ainda tenho forças e estofo para aguentar tudo o que temos passado estes dias", desabafou na legenda de uma fotografia do menino deitado na cama do hospital.

"Ver-te sofrer parte-me o coração… Não consigo segurar as lágrimas que insistem em cair... Ninguém me contou que seria um desafio tão grande ser mãe… e que desafio! Tenho feito por estar à altura de ser tua mãe e espero que um dia tenhas muito orgulho na pessoa que me tornei, e na mãe que sou para ti. Amo-te tanto, mas tanto que até dói", completou.

Leia Também: Andreia Silva, ex-'LOT', vive dias de angústia com filho hospitalizado