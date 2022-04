Os últimos dias têm sido particularmente difíceis para Andreia Silva. A ex-concorrente do 'Love On Top' revelou que o filho, o pequeno Ken, encontra-se internado no hospital.

"Desculpem a ausência… mas as coisas por aqui, infelizmente, não estão melhores. O Ken esta internado e eu não estou bem psicologicamente com tudo o que está a acontecer. Posso-vos pedir apenas muita energia positiva para este momento tão preocupante e delicado?", pediu aos seguidores através de stories na sua conta de Instagram.



© Instagram - Andreia Silva



© Instagram - Andreia Silva

Na semana passada, Andreia já tinha dado conta do estado de saúde do filho, notando que este se encontrava com "princípios de otite".

