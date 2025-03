"Ser mulher, neste momento, é um privilégio." Foi com estas palavras que Filipa Areosa começou por legendar a fotografia única com o filho, Hiro, que publicou na sua página de Instagram, no sábado, dia 8 de março.

A atriz fez questão de assinalar publicamente o Dia Internacional das Mulheres, tendo destacado, sobretudo, a maternidade.

"Ter a oportunidade de ver o Hiro crescer foi a melhor coisa que me aconteceu na vida — uma transformação profunda, que nunca imaginei possível. Não é fácil; nunca foi, nem nunca será, para nenhuma mulher. Mas, se fosse fácil, não haveria transformação. Não decidi ser mãe por achar que seria simples; faz parte da nossa natureza. É por isso que estamos todos aqui", escreveu depois.

"Hoje, escolho honrar o meu ventre e o de todas as mulheres que carregaram filhos e que, diariamente, fazem escolhas em prol dos seus filhos e do futuro deste mundo. Hoje e sempre, escolho honrar o sagrado feminino", completou.

Leia Também: Princesa Eugenie partilha imagens inéditas ao lado da mãe e da irmã