Grávida pela segunda vez, fruto do seu casamento com Daniel Oliveira, é com grande alegria que Andreia Rodrigues tem vivido esta fase na sua vida. Nas redes sociais, a apresentadora tem vindo a partilhar com os seus seguidores alguns dos momentos mais marcantes, como aquele deu mote a esta notícia.

Falamos de uma sessão fotográfica feita pela comunicadora, da qual resultaram imagens que a deixaram muito orgulhosa.

"Registar momentos, em família, acompanhar o crescimento das nossas filhas - porque na barriga também conta - a gravidez, captar emoções, sorrisos, é algo precioso para nós. Um dia as nossas filhas vão ver estas fotos e nelas vão ver refletido todo o amor que lhes temos (mesmo quando já não fizermos parte deste mundo físico) e a felicidade que nos trouxeram a cada dia desde que entraram nas nossas vidas. Um dia também as memórias delas serão criadas por estas imagens, tal como as nossas", afirmou.

Veja as imagens na publicação de seguida:

