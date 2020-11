Já foram várias as figuras públicas que começaram a decorar as casas para o Natal, como foi o caso de Andreia Rodrigues. Um momento que a apresentadora fez questão de partilhar com os fãs através de um vídeo que publicou no Instagram.

"Por aqui temos a nossa Floresta de Natal pronta! Feita, com muito amor, a três gerações. Prometo que assim que consiga partilho pormenores por aqui e nas stories", começou por escrever na legenda das imagens que pode ver na publicação abaixo.

Antes de terminar, Andreia Rodrigues - que está novamente grávida - revelou que demorou mais de duas horas até a decoração ficar pronta.

