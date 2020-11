Andreia Rodrigues está grávida pela segunda vez, fruto do seu casamento com Daniel Oliveira. Nas redes sociais, a apresentadora de televisão tem vindo a partilhar com os seus seguidores algumas curiosidades desta fase, sendo que recentemente evidenciou a importância da atividade física durante a gestação.

"A maternidade, seja na gravidez ou no pós parto, pode trazer muitos desafios: falta energia, falta de tempo, cansaço, rotinas que nos fazem muitas vezes esquecermo-nos de nós, da importância de ter tempo para nós, de cuidarmos de nós, seja para treinar, seja para comer bem ou até para nos embelezarmos", notou.

Posteriormente, Andreia revela que foi no Centro Pré e Pós Parto que encontrou a inspiração e a ajuda de que precisava para manter uma rotina saudável.

Nesta publicação, a comunicadora ainda exibiu a sua barriguinha, que já se nota.

Ora veja...

Leia Também: Andreia Rodrigues fala de um dos maiores desafios que teve após ser mãe