Dias depois do aniversário da filha mais velha, Andreia Rodrigues e Daniel Oliveira comemoraram a data com uma festa (de sonho).

Inspirada em unicórnios e com arco-íris, a decoração da celebração foi preparada ao detalhe e a mamã mostrou algumas imagens no Instagram.

"Este fim de semana fizemos a festa da Alice. Cinco anos. Não há nada mais mágico do que a magia de uma criança, os sorrisos, o brilho no olhar, o entusiasmo e a alegria que transportam. Sempre com a certeza de que para eles não é preciso muito, porque o mais importante será sempre o colo e o amor", começou por escrever Andreia Rodrigues na legenda das imagens que partilhou no Instagram esta segunda-feira.

"Enquanto mãe, mulher e pessoa não há nada que me faça mais feliz do que proporcionar bons momentos e emoções felizes aos que me rodeiam e amo. A Alice é o meu arco-íris, é magia na minha vida e foi isso que quis que ela sentisse, ela e todos os seus amiguinhos, cada pormenor foi pensado a imaginar o sorriso de cada um, a felicidade e o entusiasmo que sentiriam. Foi uma manhã feliz e assim seria, fosse qual fosse o cenário, porque a magia e o amor estariam sempre presentes em nós", descreveu.

"Ver o mundo através olhos curiosos de um criança lembra-nos da beleza simples que muitas vezes esquecemos. No caso da Alice, a energia contagiante inspira-nos a sermos melhores, a perseguir os nossos sonhos e a valorizar cada momento precioso da vida. Obrigada a todos os que me ajudaram na minha loucura saudável, obrigada a todos os que contribuíram com o seu talento para este dia", disse ainda.

De recordar que Andreia Rodrigues e Daniel Oliveira são ainda pais de Inês, de dois anos.

