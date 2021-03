No dia em que se celebra o Dia do Pai, Andreia Rodrigues destacou duas carinhosas imagens de Daniel Oliveira com as filhas, Alice, que vai completar três anos em maio, e a bebé Inês, que nasceu no dia 15 de março.

"Tu...⁣ Aquele que cuida, que ama incondicionalmente, que perante a fragilidade de uma criança transforma as suas inseguranças e ansiedades em forças, aquele que não tem vergonha de brincar como se voltasse a ser criança, que conta as melhores histórias de encantar e que veste a capa de super herói mesmo quando tem receios, aquele que me abraça e seca as lágrimas e me faz sentir uma mãe perfeita, com todas as minhas imperfeições", começou por dizer a apresentadora na legenda das imagens, tecendo rasgados elogios ao marido.

"Aquele que se desafia a ser o melhor pai do mundo a cada dia, aquele que cuida e sempre cuidou dos seus. Sim, esta viagem arrebatadora tem tanto de incrível como, às vezes, de assustadora, mas está tudo bem, ambos sabemos disso... E tu estás aqui, o melhor pai que podia sonhar para as minhas filhas", acrescentou.

Antes de terminar, escreveu ainda: (E os filhos caninos concordam)⁣ Um dia feliz a todos os pais, que percebem e honram o significado desta palavra tão poderosa".

