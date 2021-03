A semana acaba com a celebração de um dia especial. Comemora-se esta sexta-feira, 19 de março, o Dia do Pai, data que os famosos portugueses não deixaram passar em branco.

Nas redes sociais, especialmente no Instagram, foram muitas as publicações que começaram a ser feitas logo pela manhã para destacar este dia e dedicar algumas palavras carinhosas aos super pais.

Por isso, destacamos na galeria algumas das manifestações de carinho das celebridades neste dia especial.

Recorde-se que as irmãs Núria e Dália Madruga estão a comemorar o primeiro Dia do Pai longe do progenitor, que morreu no ano passado. Também Joana Cruz está a viver este dia longe do pai, que partiu em 2020.

[Notícia atualizada às 13h56]