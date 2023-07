Mãe de duas filhas, Alice, de cinco anos, e Inês, de dois, Andreia Rodrigues fez um desabafo sobre a maternidade com o qual muitas seguidoras se identificaram.

"Às vezes a paciência tem menos paciência, mães e pais perceberão. Não gosto de perder a paciência, mas às vezes perco. Às vezes gritamos, não gosto nada. Às vezes choramos. Depois passa. Somos humanas, é importante aceitarmos que não somos perfeitas", escreveu nas stories da sua página de Instagram.

Esta segunda-feira, 3 de julho, e perante as muitas respostas que recebeu a propósito do desabafo, Andreia notou: "A maternidade não é cor de rosa, tem todas as cores! É uma descoberta e uma aprendizagem a vida inteira. Longe da perfeição que tantas vezes nos fazem crer... sim, é o melhor do mundo, mas muitas vezes (tantas) o mais difícil também.

Não seremos as primeiras, nem as últimas, não comparamos épocas, vidas ou idade, todos (mulheres e homens) terão os seus desafios, até porque todos somos diferentes e não nascemos ensinados.

O nascimento de um filho e o seu crescimento é avassalador, somos invadidos por novos sentimentos, medo, culpa, um amor que não cabe no peito e, por isso, a maternidade deve ser vivida com empatia e compaixão, por nós e pelos nossos bebés (serão sempre bebés) aceitando que a maternidade é perfeita na sua imperfeição e os dias maus fazem parte e são eles que nos ajudam e ensinam a sermos melhores, connosco e com os nossos filhos...

E podíamos continuar porque há muito a dizer! Um dia feliz (com aceitação)".



© Instagram - Andreia Rodrigues

Importa notar que ambas as filhas são fruto do casamento de Andreia com Daniel Oliveira.

Leia Também: Andreia Rodrigues dá dicas de treino. "Vem mesmo a calhar no feriado"